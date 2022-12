Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre optiunile analizate privind modul in care Austria isi poate asigura pe termen mediu spre lung aprovizionarea cu gaze este ca statul sa-si asume responsabilitatea, a anuntat marti compania publica OeBAG, transmite Reuters. Holdingului OeBAG, care detine 31,5% din OMV, i s-a cerut sa analizeze…

- Rusia a cerut Occidentului sa reduca restrictiile impuse bancii de stat pentru agricultura Rosselhozbank, pentru a facilita exporturile rusesti de cereale, au declarat surse apropiate discutiilor, scrie Reuters. Moscova si-a suspendat participarea la coridorul de cereale securizat al Marii Negre, la…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca, odata cu achizitionarea Twitter, miliardarul Elon Musk a cumparat o platforma de social media care improasca minciuni in intreaga lume, transmite Reuters și Agerpres. Twitter a concediat vineri jumatate din angajatii sai, dar a anuntat ca nu a redus…

- Vladimir Putin nu s-ar fi decis inca daca va candida pentru un nou mandat, al patrulea, la alegerile prezidentiale prevazute pentru anul 2024, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu”, a declarat Dmitri Peskov, intrebat daca Putin a luat decizia de a candida, transmite agentia…

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Romanian oil and gas group OMV Petrom, majority-controlled by Austria’s OMV needs 9 to 12 months to make a final investment decision on a long-awaited offshore Black Sea project, but it is moving at full speed, Chief Executive Christina Verchere said on Thursday, according to Reuters. Romanian Energy…

- Parlamentul rus a aprobat, marți, un proiect de lege care inasprește pedepsele pentru o serie de infracțiuni precum dezertarea, deteriorarea echipamentelor militare și insubordonarea, daca acestea sunt comise in timpul mobilizarii militare sau in situații de lupta, transmite Reuters. Conform noii legislații,…