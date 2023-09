Stiri pe aceeasi tema

- Austria blocheaza in continuare Romania și Bulgaria de la intrarea in spațiul Schengen, in ciuda apelului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a include cele doua țari, relateaza Euractiv, preluat de Agerpres.

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand ca extinderea in prezent a zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza joi Euractiv. In discursul sau…

- In discursul privind starea Uniunii, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut, in Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, primirea Romaniei și a Bulgariei in Spațiul Schengen.

- Mesajul este unul care ar trebui sa ne pastreze optimismul, dar extinderea Spațiului Schengen este blocata in Consiliul UE, spune europarlamentarul Eugen Tomac. Daca am fi fost in Spațiul Schengen nu ar fi existat o asemenea presiune pe porturile noastre mai atrage atenția politicianul. Tomac a comentat …

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut primirea in Spațiul Schengen a Romaniei și Bulgariei, “fara alte intarzieri”. Indemnul privind Romania și Bulgaria a fost inclus in ultimul discurs privind starea Uniunii Europene prezentat de Ursula von der Leyen. Aceasta a ajuns aproape de…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Conform unui comunicat oficial al guvernului, Marcel Ciolacu a purtat o discuție cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis cu privire la posibilitațile de investiții din partea Greciei in sectorul energetic al Romaniei. De asemenea, s-a discutat despre potențiala implicare a companiilor elene in proiectele…

- Comisia Europeana a aprobat marti o evaluare preliminara pozitiva a unei parti din jaloanele si tintele legate de cea de-a doua cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR). Doua jaloane legate de investitiile in energie nu au fost atinse in mod satisfacator. ”Incurajam…