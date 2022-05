Stiri pe aceeasi tema

- Austria urmeaza sa relaxeze de la 1 iunie reglementarile privind purtarea mastilor, impuse pentru a contracara pandemia de coronavirus, a anuntat marti, la Viena, ministrul Sanatatii, Johannes Rauch, potrivit DPA. Obligativitatea in vigoare in prezent de a purta masca FFP-2 in mijloacele de transport…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (AESA) si Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) au anuntat in luna mai ca ridica obligativitatea purtarii mastilor anticovid in avioane si in aeroporturile din Uniunea Europeana incepand cu 16 mai. Cu toate acestea, regulile privind…

- Incepand cu data de 1 mai, italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, informeaza vineri AFP.

- Austria urmeaza sa renunte la regula generala privind purtarea mastilor in spatii inchise, iar in viitor mastile de tipul FFP2 vor fi necesare doar in magazinele alimentare, transportul public, spitale si camine de batrani, a spus joi ministrul Sanatatii, Johannes Rauch, potrivit DPA. Fii…

- Polonia va ridica obligativitatea de a purta masca de protectie sanitara in spatiile inchise, cu exceptia unitatilor medicale, si va elimina regulile de carantina pentru calatori, a declarat joi ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, citat de Reuters. ”Am decis sa introduc doua modificari…

- Polonia renunta la purtarea mastii si la masura carantinei, care nu vor mai fi obligatorii in aceasta tara incepand din 28 martie, in urma scaderii numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, potrivit AFP.

- Austriecii vor fi obligati sa poarte din nou masti de protecție FFP2 in interior, deoarece cazurile de COVID-19 sunt in crestere, a anunțat ministrul sanatatii din Austria, Johannes Rauch.

- Autoritatile de la Viena au raportat, miercuri, 47.795 de noi contagieri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record de cazuri de la debutul pandemiei, informeaza DPA, citata de Agerpres . Acest nivel maxim al cazurilor de COVID-19 a fost atins la numai patru zile dupa ce in Austria au fost ridicate…