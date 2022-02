Austria relaxează de astăzi restricțiile anti-Covid Austria continua sa relaxeze restrictiile anti-COVID-19. De sambata se renunța la cateva dintre regulile impuse in pandemie. De sambata, oamenii vor trebui sa poarte masti FFP2 doar in magazine sau muzee. Regulile care permit accesul numai pentru persoanele care au fost vaccinate sau recuperate dupa COVID-19 sunt ridicate. Restrictiile privind numarul de persoane care pot participa la evenimente publice sunt de asemenea relaxate. Dar spectatorilor li se va cere in continuare sa poarte masca la evenimente precum meciurile de fotbal, scrie Agerpres, preluand DPA. Din 19 februarie – in afara de Viena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

