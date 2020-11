Austria reintră în lockdown pînă la sfîrşitul lunii noiembrie Guvernul austriac a anuntat un nou lockdown, incepind de marti si pina la sfirsitul lui noiembrie. Astfel, oamenilor le este interzis sa mai circule pe timpul noptii, iar restaurantele, hotelurile, institutiile culturale si sportive se inchid, cu scopul de a opri al doilea val al pandemiei de coronavirus, scrie b1.ro. "O a doua izolare este implementata incepand de marti si pana la sfarsitul Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac a anuntat sambata un nou lockdown, incepand de marti si pana la sfarsitul lui noiembrie. Astfel, oamenilor le este interzis sa mai circule pe timpul noptii, iar restaurantele, hotelurile, institutiile culturale si sportive se inchid, cu scopul de a opri al

- Inca o tara din UE intra in de marți in LOCKDOWN timp de o luna. Noi interdictii de circulatie Guvernul austriac a anuntat sambata o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri…

- Parisul a inregistrat un nivel aproape record de trafic rutier, joi seara, pe masura ce ora la care Franța trebuia sa intre in carantina se apropia, informeaza euronews.com.Datele oferite de Sytadin, care masoara traficul in capitala Franței, au aratat ca au existat peste 700 de kilometri de trafic…

- Guvernul francez va preciza joi modalitatile de implementare a unui nou lockdown - telemunca generalizata oriunde este posibil, masti obligatorii pentru toti rezidentii cu varste de peste sase ani si deplasari limitate -, care va intra in vigoare vineri pentru cel putin o luna, cu scopul de a lupta…

- Guvernul grec a decis joi instituirea unei serii de restrictii antiepidemice la Salonic, al doilea oras ca marime al Greciei, unde vor fi interzise intrarile si iesirile din localitate ca urmare a intrarii orasului in zona ”rosie” dupa cresterea numarului cazurilor de COVID-19,

- Guvernul german si landurile au convenit miercuri sa reimpuna o izolare partiala - de la 2 la 30 noiembrie -, prin inchiderea barurilor si restaurantelor, declara surse apropiate dosarului npentru Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Adrian Streinu Cercel: ‘Nu va spalați, nu purtați masca,…

- "Aceasta este ultima cale de a evita un lockdown total pe care multe alte tari l-au lansat", le-a spus premierul Igor Matovic reporterilor. "Acest val de epidemie care a sosit este de 100 de ori mai mare decat primul", a mai spus acesta. Majoritatea scolilor se vor inchide pentru o luna incepand…

- Statul va subvenționa dobinzile la creditele agricultorilor, indiferent de perioada cind acestea au fost contractate. Parlamentul a votat, in prima lectura, proiectul de rectificare a bugetului de stat care prevede alocarea unor surse suplimentare pentru susținerea agricultorilor. Potrivit documentului,…