Austria refuză să primească noi refugiați din Afganistan Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat ca Austria nu trebuie sa mai primeasca refugiați, deoarece are deja prea mulți. “Nu sunt de parere ca ar trebui sa primim mai multi oameni in Austria, ci dimpotriva”, a spus Kurz, intr-un interviu pentru canalul PULS 4, care urmeaza a fi difuzat duminica. Kurz a respins cu fermitate […] The post Austria refuza sa primeasca noi refugiați din Afganistan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

