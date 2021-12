Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Sloveniei a decis luni ca o masura de a impune vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 a angajatilor din sectorul public, daca acestia nu pot face dovada trecerii prin boala, nu este constitutionala, transmite Reuters. Guvernul sloven planuise sa impuna aceasta…

- In Germania, Guvernul de la Berlin doreste sa impuna obligativitatea vaccinarii impotriva Covid incepand din martie pentru persoanele care lucreaza in spitale, centre de batrani si alte cabinete medicale. Majoritatea populației sustine masura, potrivit unui sondaj de opinie, potrivit Reuters . Germania…

- In pragul sarbatorilor de iarna, credincioșii vor avea acces liber la slujbe. Guverul nu impune certificatul covid la intrarea in biserica.„Exista acces la magazinele de stricta necesitate. Noi credem ca și accesul la serviciile religioase trebuie sa țina cont de acest lucru”, a declarat Alexandru Rafila,…

- Guvernul austriac a dezvaluit cum intenționeaza sa impuna vaccinarea anti-Covid obligatorie cetațenilor sai, o premiera in lumea occidentala, relateaza Bloomberg. Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa…

- Un lockdown de trei saptamani a inceput ieri in Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspandirea coronavirusului in contextul cresterii masive a numarului de infectii in al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite DPA citata de Agerpres. Austria a devenit prima tara din Uniunea Europeana…

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…

- Un lockdown de trei saptamâni a început luni în Austria, masura luata de guvern pentru a limita raspândirea coronavirusului în contextul cresterii masive a numarului de infectii în al patrulea val al pandemiei de COVID-19, transmite DPA citata de Agerpres. Austria…

- Va fi vaccinarea obligatorie in Romania? Nu se discuta in acest moment despre vaccinarea obligatorie sau despre un lockdown pentru nevaccinați in Romania, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Intrebat, in contextul situației din Austria, care impune vaccinarea obligatorie…