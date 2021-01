Stiri pe aceeasi tema

- Austria a renuntat la planul de a permite oricarei persoane care prezinta un test negativ la coronavirus sa iasa din lockdown cu o saptamina mai devreme, ceea ce echivaleaza cu prelungirea restrictiilor si mentinerea restaurantelor si a magazinelor cu produse neesentiale inchise pina la 24 ianuarie,…

- Ceea ce echivaleaza cu prelungirea restrictiilor si mentinerea restaurantelor si a magazinelor cu produse neesentiale inchise pana la 24 ianuarie.Decizia intervine dupa ce partide din opozitie au blocat un proiect de lege care ar fi permis ca persoanele ce puteau face dovada unui test negativ sa iasa…

- Austria a renuntat la planul de a permite oricarei persoane care prezinta un test negativ la coronavirus sa iasa din lockdown cu o saptamana mai devreme, ceea ce echivaleaza cu prelungirea restrictiilor si mentinerea restaurantelor si a magazinelor cu produse neesentiale inchise pana la 24 ianuarie,…

- Statiunile de schi se deschid joi in Austria cu reguli sanitare stricte, cu numai doua zile inainte ca tara central-europeana sa intre intr-o a treia faza de lockdown din cauza pandemiei cu noul coronavirus, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Intrucat miscarea in aer liber este permisa in lockdown,…

- ”Olanda se va inchide timp de cinci saptamani, pana pe 19 ianuarie”, a spus premierul Mark Rutte, 53 de ani, intr-o conferința televizata de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat protestatarii anti-carantina, informeaza HotNews.Olanda raporteaza peste 9.000 de noi cazuri pe zi, cea mai mare…

- Guvernul grec a anuntat astazi ca scolile, restaurantele si terenurile de sport raman inchise pana pe 7 ianuarie, prelungind astfel cea mai mare parte a restrictiilor decise luna trecuta, anunța agerpres . Grecia a impus carantina naționala in noiembrie, a doua din acest an, dupa o crestere agresiva…

- Guvernul italian se pregatește de lockdown total in zonele cu cele mai multe cazuri de Covid-19. Oamenilor vor avea interzis sa intre sau sa iasa din orașele mari ale Italiei, respectiv cele desemnate a fi zone cu risc ridicat de infectare cu coronavirus, noteaza Bloomberg, care citeaza un nou decret…

- Slovenia va reveni incepand de sambata la un lockdown partial, pe durata unei saptamani, pentru a combate transmiterea rapida a noului coronavirus, informeaza DPA. Guvernul prim-ministrului conservator Janez Jansa a luat aceasta decizie dupa ce o serie de masuri mai putin restrictive, impuse timp de…