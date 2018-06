Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austric Sebastian Kurz – catalogat de un diplomat american drept un “rock star”, curtat de criticii cancelarului german Angela Merkel – aflat la putere de abia sase luni, nu spera mai mult, in momentul in care tara sa preia presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), comenteaza AFP conform…

- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters preluat de agerpres. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in momentul in care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene si…

- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in momentul in care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene si se bucura de sprijinul politic al actualei Comisii…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar,…

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…

- In premiera, Academia Navala "Mircea cel Batran" va fi gazda, in perioada 29 mai 1 iunie, a celei de a XXI a Conferinte a Comandantilor Academiilor Navale din Europa si NATO. Initiata in urma cu 42 de ani, Conferinta Comandantilor Academiilor Navale reprezinta forumul cel mai larg de dezbatere a problemelor…

- Bulgaria, cel mai sarac stat membru al Uniunii Europene, vrea din nou o centrala nucleara, dar fara sa participe cu garantii de la buget. In Turcia si Ungaria, Rusia construieste reactoare prin proiecte pe care le si finanteaza. La sase ani dupa ce primul guvern bulgar condus de premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana – Balcanii de Vest, care se vor desfasura la Sofia, in Bulgaria. Pe agenda reuniunii informale a Consiliului European de miercuri se afla subiecte care vizeaza domeniile…