In contextul creșterii rapide a numarului de noi infectari, cancelarul Austriei i-a amenințat pe cei nevaccinați cu posibile restricții dure. Aceste restricții ar presupune, printre altele, ca persoanele nevaccinate sa-și paraseasca locuința doar daca au un motiv intemeiat. In același timp, Alexander Schallenberg a subliniat ca nu va exista un lockdown care sa vizeze și […] The post Austria pregatește lagarele pentru nevaccinați! Planul in 5 pași first appeared on Ziarul National .