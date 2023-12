Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, se estimeaza ca in Uniunea Europeana au fost recoltate 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane de tone mai putin decat in 2021, echivalentul unui declin de 9%, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate si al secetei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- 12 state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene sa creeze o uniune industriala pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) – analogi ai centralelor nucleare, care, datorita dimensiunilor lor mai mici, pot fi instalate in mai multe locuri, citand o scrisoare din…

- In contextul crizei din Orientul Mijlociu, mai multe state din Europa Centrala, care fac parte din Spațiul Schengen, au decis sa suspende temporar acordul, reintroducand controale la granița. Alertele teroriste și incidentele inregistrate in ultimele zile in capitalele europene au determinat guvernele…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a dat primele declarații dupa intalnirea din cadrul Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia. Cele trei state au acceptat implementarea unui plan comun de acțiune pentru dezvoltarea domeniilor precum transportul, energia, comerțul și securitatea. „Am participat astazi,…

- Romania nu mai este demult patria cartofului. Deși suntem in plin sezon de recoltat cartofi, prețul este destul de ridicat pentru luna septembrie – in jur de 4 lei/kg in piețe și magazine, comparativ cu 60 de bani/kg in alți ani pe vremea aceasta. Mai trebuie precizat ca și costurile de producție s-au…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Cel mai recent raport al Organizației Mondiale a Sanatații ii plaseaza pe romani printre cei mai mari consumatori de alcool din Europa. omanii sunt printre marii consumatori de alcool per capita din Europa, aproape la egalitate cu bulgarii, polonezii si ungurii. Dar, la mare departare de țarile care…