Austria: Poliţia a efectuat 14 arestări în legătură cu atacurile teroriste din Viena (ministrul de interne) Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost mai mult de un atacator. Ministrul austriac a precizat ca bilantul atacului de luni seara se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, si ca politia a efectuat raiduri in 18 locuinte. Nehammer a mentionat ca politistul care a fost ranit grav in timpul atacului se afla in stare stabila.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

