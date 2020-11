Stiri pe aceeasi tema

- Poliția austriaca a arestat 30 de persoane suspectate de legaturi cu mișcari islamiste, in urma a peste 60 de percheziții intreprinse luni in patru regiuni diferite ale țarii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters și The Times. Ancheta, despre care parchetul austriac afirma ca nu are legatura cu…

- Politia austriaca a arestat 30 de persoane suspectate de legaturi cu mișcari islamiste in urma a peste 60 de perchezitii intreprinse luni in patru regiuni diferite ale Austriei, informeaza Reuters si The Times . Ancheta, despre care parchetul austriac afirma ca nu are legatura cu atacul terorist de…

- Politia austriaca a arestat 30 de persoane in mai mult de 60 de perchezitii intreprinse luni in patru regiuni diferite ale Austriei, avand legatura cu miscarile islamiste Fratii Musulmani si Hamas, a anuntat Parchetul, operatiune fara legatura aparenta cu atentatul comis saptamana trecuta la Viena,…

- Autorul atacului jihadist din Viena, produs luni, in care au fost ucisi patru oameni, a actionat singur, arata numeroasele imagini filmate de martori cu telefoanele. De asemenea, individul a incercat sa cumpere muniții din Slovacia, a transmis poliția, potrivit Reuters.„Politia slovaca a fost informata…

- Kujtim Fejzulai, teroristul de 20 de ani care a ucis patru persoane in Viena, luni 2 noiebrie, si-a vizitat in fiecare an casa parinteasca, in micul sat montan Cellopek din partea de vest a Macedoniei de Nord, a declarat bunicul sau unui post de televiziune local, informeaza agenția Reuters, citata…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Incidentul a avut loc in zona Pere Lachaise din centrul Parisului. Martorii au alertat Politia dupa ce au vazut pe strada un barbat inarmat cu o maceta, transmite agentia Reuters. Individul care a starnit panica a fost arestat de politisti, dupa ce a fost gasit intr-o camera de hotel, a precizat…

- Cel puțin trei persoane, doi barbați și o femeie, au murit, luni seara, in urma atacului terorist comis de un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti,a anunțat șeful poliției din Viena. Atacaurile comise in cel puțin șase locații din viena au fost comise de cel…