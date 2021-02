Austria: Patru morţi în urma avalanşelor din weekend Patru persoane si-au pierdut viata in mai multe avalanse produse in acest weekend in Austria, a anuntat politia din landul Tirol, situat in vestul tarii, relateaza AFP.



Un barbat in varsta de 37 de ani si o femeie de 38 de ani ''au declansat sambata dimineata o avalansa la 2.100 de metri altitudine'', in Sellrain, a indicat politia intr-un comunicat emis luni. ''Ambii au fost ingropati complet'' in zapada, iar trupurile lor au fost gasite abia duminica seara.



Politia a anuntat sambata moartea unui tanar german in varsta de 16 ani pe domeniul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

