Austria nu vrea să renunțe la proiectul gazoductului Nord Stream 2, după otrăvirea lui Aleksei Navalnîi Otravirea politicianului rus de opozitie Aleksei Navalnîi nu pune în pericol viitorul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Austriei, care a afirmat marti ca nu are în vedere blocarea proiectului pentru a sanctiona Kremlinul, în pofida presiunilor americane, noteaza AFP, citata de Agerpres. &"Acest gen de politici economice se decide în Europa, si nu la Washington&", a declarat presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, apropiat ecologistilor, adaugând ca nu vede &"nicio legatura între afacerea Navalnîi si Nord Stream 2&". … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

