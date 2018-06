Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a indemnat miercuri Polonia sa risipeasca ''cat mai rapid posibil'' ingrijorarile Uniunii Europene privind reformele judiciare controversate ale guvernului de la Varsovia, relateaza AFP, preluata de Agerpres. ''Comisia spera in mod…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…

- Austria va lupta cu antisemitismul in Europa si va sustine nevoile de securitate ale Israelului, a declarat luni, la Ierusalim, cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit dpa. Declaratia liderului austriac a venit in timpul unei vizite in Israel, intr-o aparenta incercare de a depasi…

- In repica fata de decizia cancelarului austriac de a inchide moschei in cadrul unei ofensive impotriva “islamului politic”, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat asupra unui posibil ”razboi intre Cruciati si Semiluna”, potrivit AFP. “Aceste masuri luate de prim-ministrul austriac sunt,…

- Cancelarul austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a anuntat vineri ca tara sa va expulza mai multi imami finantati din strainatate si va inchide sapte moschei, in scopul de a lupta impotriva ″islamului politic″⁣, relateaza AFP.

- Soarta Uniunii Europene va fi determinata de protectia frontierelor externe si de capacitatea de a realiza o reforma de mari proportii, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz la o reuniune a Partidului Popular European (PPE) desfasurata la Munchen. "Lipsa unei protectii a frontierelor externe…

- Forta de protectie a frontierelor a Uniunii Europene trebuie sa-si intareasca prezenta in tarile din nordul Africii pentru a-i impiedica pe migranti sa treaca Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, considera cancelarul austriac Sebastian Kurz, transmite duminica dpa. Agentia Frontex a UE ar…