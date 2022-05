Austria nu intenționează să adere la NATO In contextul anuntului recent al candidaturilor Finlandei si Suediei la NATO, ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg a declarat luni ca tara sa nu are nicio intentie de a adera la alianta nord-atlantica, transmite dpa. „Avem o situatie geografica complet diferita. Avem si o istorie diferita si cred ca trebuie pur si simplu sa se tina seama de asta”, a explicat el presei cu ocazia unei reuniuni a ministrilor de externe din Uniunea Europeana, la Bruxelles. Schallenberg a adaugat ca asta nu inseamna ca Austria este neutra politic: „Nu exista neutralitate intr-un razboi de agresiune”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

