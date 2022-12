Austria nu dă nicio șansă României de aderare la Schengen: „Extinderea unui sistem deja disfuncţional nu poate funcţiona” „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania. Este important - in cazul sistemului de azil, retineti - ca trei aspecte de baza sa functioneaze: protectia frontierelor externe, refuzurile si distribuirea. Adevarul este ca multe lucruri nu functioneaza in aceste domenii. Si de aceea trebuie sa continuam sa muncim si sa luptam”, a afirmat ministrul austriac de interne in interviul acordat Kurier.„Acest lucru este sustinut de SPO si Neos, printre altii. Adevarul este ca deja am avertizat despre aceasta situatie in aprilie.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Intr-un interviu acordat…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții.

- Vicecancelarul austriac Werner Kogler a declarat vineri ca susține aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, dupa declarațiile facute anterior de cancelarul Nehammer și ministrul de interne Gerhard Karner care au dat de ințeles ca Austria se opune aderarii. „ „Austria susține in continuare…

- Austria nu va fi de acord cu o extindere a spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta. informeaza…

- Ministrul austriac de interne se opune primirii Romaniei, Bulgariei si Croatiei in spatiul Schengen, de libera circulatie. Potrivit publicatiilor Kurier si Der Standard, Gerhard Karner a afirmat ca nu este momentul extinderii, in conditiile in care, spune el, sistemul nu functioneaza. Situatia din Europa…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…

- Ministerul de Interne austriac a anuntat opozitia acestei tari fata de eliminarea controalelor la frontierele statelor membre UE Romania, Bulgaria si Croatia, relateaza vineri ziarul Kurier, citat de DPA.

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, nu crede ca este momentul ca Romania, Bulgaria și Croația sa intre in Spațiul Schengen, un proces agreat de Comisia Europeana și majoritatea statelor membre UE, transmite publicația Kurier. Acesta invoca numarul mare de migranți depistați pe teritoriul…