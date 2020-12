Stiri pe aceeasi tema

- Kovacs Irina Elisabeta, secretar de stat in Ministerul Educatiei si Cercetarii, este prima femeie parlamentar din istoria Salajului, ea obtinand un post de senator la alegerile din 6 decembrie pe lista organizatiei judetene a UDMR. Kovacs Irina este de profesie cadru didactic, doctor in biologie…

- Sase spitale, cu un numar total de 53 de persoane pozitive, au fost incluse pe lista focarelor de COVID-19 din judetul Hunedoara, potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica transmise luni Institutiei Prefectului. Astfel, la Spitalul de Psihiatrie Zam au fost confirmate pozitiv la infectia…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore…

- Cel mai in varsta parlamentar ales in Circumscriptia Electorala 7 Botosani are 78 de ani si este membru al Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Lucian Feodorov, care a detinut si functia de subprefect al judetului Botosani, a ocupat prima pozitie pe lista de candidati ai AUR pentru…

- Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Vasile Dancu, a declarat luni, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, cum ca nu a decis cine sa fie candidatul pentru funcția de premier, ca Guvernul de uniune naționala, propunerea PSD, nu este exclusa. Vasile Dancu a declarat,…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a denuntat luni executarea ''barbara'' de catre Iran a opozantului Ruhollah Zam, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Statele Unite condamna cu tarie executarea barbara si nedreapta a lui Ruhollah Zam, un jurnalist iranian rapit in strainatate de regim'', a scris…

- Slovacia a lansat sambata un program de depistare a coronavirusului la intreaga populatie, cu teste antigenice, o premiera mondiala. Metoda este una lipsita de acuratețea testelor PCR. Aproximativ 45.000 de profesionisti din sanatate, armata si politie au fost implicați pentru a efectua testele in aceasta…

- Guvernul slovac a aprobat duminica planurile de implicare a pana la 8.000 de membri ai fortelor armate pentru a sprijini operatiunea de testare in masa a populatiei la infectia cu noul coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze…