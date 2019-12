Abuzurile fizice si verbale raportate asupra copiilor la scoala de balet a Operei de Stat din Viena au avut legatura cu o lipsa aproape totala a controlului calitatii si a gestionarii corespunzatoare in cadrul institutiei, a anuntat marti o comisie de ancheta, relateaza dpa.



Guvernul a infiintat comisia de ancheta in aprilie in urma plangerilor primite privind metode abuzive de predare si un caz de presupusa hartuire sexuala la principala academie de balet din Austria, unde studiaza in prezent in jur de 130 de elevi cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani, 80% dintre ei din strainatate.

…