Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul Austriei, Heinz-Christian Strache, liderul formatiunii extremiste Partidul Libertatii (FPO), pledeaza pentru reformarea reglementarilor Uniunii Europene, contestand venirea angajatilor din Europa de Est in tari vest-europene.

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a consolidat marti relatiile cu Bulgaria, in cadrul demersurilor sale de a construi canale de comunicare cu state abordabile din estul Uniunii Europene, in pofida tensiunilor cu blocul comunitar in ansamblul sau, relateaza dpa. Vladimir Putin si omologul sau bulgar,…

- "Din pacate in Romania s-a trecut de la o extrema la alta. A fost o perioada, acum mulți ani, cand de obicei cine era la putere nu era investigat și s-a trecut in cealalta extrema, ca cei care sunt in clasa politica sa fie toți acuzați, urmariți, cercetați și trimiși in judecata. Eu cred ca incet,…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Uniunea Europeana interzice pesticidele care omoara albinele, scrie The Guardian . Situația albinelor este de mult timp critica din cauza faptului ca populațiile acestora s-au rarit considerabil. Pe de alta parte, acestea sunt indispensabile, deoarece fac polenizarea plantelor. UE a interzis neonicotinoidele,…

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa". "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- ''Consemnam un succes pentru delegatia Romaniei, mai ales ca am avut o concurenta serioasa. Vorbim despre tari ca Austria, Finlanda si Bulgaria. Un astfel de summit se organizeaza din doi in doi ani, ultimul fiind gazduit in 2017 de capitala Slovaciei, Bratislava'', a declarat Gheorghe Falca, potrivit…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele publicate joi…