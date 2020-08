Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontiera și polițiști locali, dar și reprezentați ai instituțiilor de control de pe raza județului Olt au continuat controalele in vederea prevenirii raspandirii infectarii cu virusul COVID-19, atat in zonele urbane cat și in zonele rurale, respectiv…

- Interventia brutala a mai multor politisti din Resita a ajuns virala pe internet, in contextul in care oamenii legi au aplicat aceeasi manevra... The post Interventie brutala in vestul țarii. Un barbat a fost imobilizat de politisti prin aceeasi manevra prin care a fost ucis George Floyd (video) appeared…

- Gheorghiu Nicoleta – Loredana, de 19 ani, a parasit in mod voluntar, in noaptea de 7-8 iunie, un centru de ingrijire și asistența a persoanelor adulte cu dizabilitați, din Craiova și nu a mai revenit. Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova au fost sesizați de disparitie si au transmis semnalmente tinerei:…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, pe raza județului, in sistem integrat, 63 de misiuni. Cele 121 de efective angrenate au acționat pentru paza locațiilor de carantinare, pentru verificarea persoanelor aflate…

- Potrivit ISU Timis, Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis o alerta de fenomene meteorologice periculoase cu efect imediat, cod portocaliu... The post Avertizare de fenomene meteorologice periculoase, cu efect imediat, in Timis! Zonele vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Direcția Generala drumuri, poduri, parcaje și rețele de utilitați din cadrul Primariei Timișoara a anunțat ca incepand de maine (29.05), de la ora 21... The post Ghilotina se intoarce! Timișorenii care vor ramane fara telefon și net, trimiși sa ceara explicații firmelor de cablu. Afla care sunt zonele…

- Armata Romaniei va participa cu un efectiv de 1.940 de militari și civili la misiuni și operații in afara teritoriului țarii, cu 436 mai puțini decat in acest an, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 841 militari și polițiști, cu 181 mai puțini decat in 2020, a anunțat Klaus Iohannis.„Am…