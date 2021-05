Austria: mai multe persoane au fost vaccinate împotriva Covid cu aceeași seringă Mai mulți angajați au fost vaccinați cu aceeași seringa împotriva Covid-19 la o uzina a companiei siderurgice austriece Voestalpine, o &"eroare medicala&" raportata justiției, a declarat vineri furnizorul de servicii, potrivit AFP.

Într-o fabrica de 500 de angajați situata în Mürzzuschlag (sud-est), &"am descoperit ca numarul de truse de vaccinare utilizate de unul dintre medici nu corespundea numarului de persoane vaccinate&", au explicat cei responsabili de operațiuni.

Persoana, "care a vaccinat 59 de persoane, a explicat ca este posibil sa fi folosit câteva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

