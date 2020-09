Stiri pe aceeasi tema

- Tara foarte apropiata de Banat si Timisoara, din punct de vedere cultural si istoric, Austria a intrat oficial in al doilea val de infectari cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut duminica de cancelarul Sebastian Kurz. De luni intra in vigoare noi masuri de restrictii. Printr-un comunicat de presa,…

- Un al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea lovi Franta in luna noiembrie, a afirmat miercuri un consilier medical guvernamental, in timp ce orasul Marsilia a inasprit masurile antiepidemice, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie', a spus…

- Guvernul israelian a decis, in primele ore ale zilei de vineri, restabilirea unei serii de masuri - inclusiv restrictii sporite in weekend - pentru a opri raspandirea infectarilor cu coronavirus, a informat presa locala, citata de dpa și preluat de agerpres.Vezi și: Ion Cristoiu explica de…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters.