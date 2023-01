Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi mentine veto-ul fata extinderea Spatiului Schengen, atat timp cat acesta „nu functioneaza”, a afirmat cancelarul Karl Nehammer, cerand „sprijin deplin pentru Bulgaria si Romania si masuri concrete din partea Comisiei Europene pentru intarirea protectiei frontierei externe a UE”, transmite…

- Recentul veto al Austriei la aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen, care garanteaza libera circulatie a persoanelor in interiorul tarilor Schengen, a provocat critici dure nu numai din partea tarilor in cauza, ci si din partea multor alte tari ale UE. Chiar si guvernul italian nationalist…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- Ministrul austriac de interne Gerhard Karner a declarat joi dimineața, inaintea Consiliului JAI, ca va vota impotriva extinderii Spațiului Schengen, reiternand poziția Austriei din ultimele saptamani.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer susține ca Austria se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Potrivit acestuia, nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea Schengen, fiind nevoie „de mai mult timp”. „Ministrul de Interne a precizat clar. Nu exista o aprobare din partea Austriei…

- Austria nu este impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dar este preocupata de problema migrației, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode, care s-a miercuri aflat in vizita in Austria. Pe de alta parte, cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca va fi foarte critic in ce privește Romania și Bulgaria.…