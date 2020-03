Austria îşi cheamă acasă toţi cetăţenii din străinătate Austria activeaza nivelul 6, cel mai inalt nivel de pericol de calatorie. Autoritatile de la Viena au lansat un apel catre toti cetatenii care se afla in strainatate sa se intoarca in tara, in conditiile in care toate statele lumii sunt considerate ca fiind nesigure in contextul pandemiei de coronavirus Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Guvernul a organizat rute charter pentru a aduce in Republica Moldova doua grupuri de cetațeni ai Republicii Moldova blocați la hotarul intre Austria și Ungaria.78 de persoane au fost transportate din din Viena, Austria, la Chișinau.

- Ziarul Unirea Recomanari ale MAE pentru cetațenii romani aflați in strainatate pentru a nu pune in pericol siguranța celor de acasa Recomanari ale MAE pentru cetațenii romani aflați in strainatate pentru a nu pune in pericol siguranța celor de acasa In contextul evoluției la nivel global a infecției…

- Austria a anunțat joi primul deces din cauza coronavirusului, un barbat de 69 de ani, care fusese în Italia, potrivit AFP. El a decedat într-un spital din Viena.Autoritațile municipale au suspendat vizitele în spitale. Austria a raportat joi 302 cazuri de infectare cu COVID-19.

- Autoritațile au adoptat, in 4 martie o decizie legata de scenariile privind evolutia cazurilor de coronavirus in Romania și modul de intervenție. Este vorba despre 4 scenarii:scenariul 1 - de la 1 la 25 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirusscenariul 2 - de la 26 pana la 100 de cazuri de imbolnavire…

- Autoritațile de la Ankara au anuntat, joi, eliminarea vizelor pentru cetatenii mai multor state din Uniunea Europeana, mai exact pentru Austria, Belgia, Olanda, Spania si Polonia, informeaza Reuters. De aceasta...

- Un barbat de 24 de ani, de origine cecena, incarcerat intr-o inchisoare din Austria, ar fi pus la cale mai multe atacuri teroriste. Autoritațile i-au dejucat planurile, iar complicii sai au fost arestați. Pe numele deținutului s-ar fi pregatit un pașaport romanesc fals, potrivit zeit.de Deținutul, radicalizat…

- Un barbat de 24 de ani, de origine cecena, incarcerat intr o inchisoare din Austria, ar fi pus la cale mai multe atacuri teroriste. Autoritatile i au dejucat planurile, iar complicii sai au fost arestati. Pe numele detinutului s ar fi pregatit un pasaport romanesc fals, relateaza Digi 24.Detinutul,…

- Autoritatile austriece au dejucat un proiect de atentate, dintre care unul urma sa loveasca o piata de Craciun la Viena, potrivit agentiei austriece de presa APA, citata marti de France Presse. Parchetul responsabil cu ancheta nu a putut fi contactat luni pentru comentarii. Trei barbati de origine cecena…