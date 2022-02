Stiri pe aceeasi tema

- Azi intra in vigoare vaccinarea obligatorie in Austria. Legea a fost publicata vineri in Monitorul Oficial din Viena, dupa ce a fost semnata de președintele Alexander Van der Bellen. Toți adulții care locuiesc in Austria vor trebui sa fie imunizați. Exista scutiri pentru femeile insarcinate și pentru…

- Austria devine prima tara, cel putin din Europa, unde vaccinarea anti-COVID devine obligatorie pentru toata populatia adulta. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial si va deveni efectiva de astazi, au precizat autoritatile de la Viena. Textul de lege a fost adoptat de Parlamentul Austriei pe 20…

- Austria a devenit vineri prima tara din Europa care a introdus vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 pentru persoanele adulte, dupa ce presedintele Alexander Van der Bellen a semnat legea, informeaza CNN și news.ro. Masura referitoare la vaccinarea obligatorie in Austria prevede ca persoanele…

- "Alexander Van der Bellen a promulgat astazi la pranz legea federala privind obligativitatea de vaccinare impotriva COVID-19", a anuntat biroul de presa al presedintelui austriac intr-un comunicat.Legea a fost publicata imediat in Monitorul Oficial si "va deveni efectiva sambata", a precizat un purtator…

- Austria introduce vaccinare obligatorie anti Covid pentru toata populația adulta și devine prima țara europeana care ia o astfel de decizie. Cine nu respecta legea și refuza imunizarea, risca amenzi usturatoare, care pornesc de la 600 de euro și ajung pana la 3600 de euro. Autoritațile din Austra iau…

- "Alexander Van der Bellen a promulgat astazi la pranz legea federala privind obligativitatea de vaccinare impotriva COVID-19", a anuntat biroul de presa al presedintelui austriac intr-un comunicat.Legea a fost publicata imediat in Monitorul Oficial si "va deveni efectiva sambata", a precizat un purtator…

- Legea privind vaccinarea obligatorie impotriva noului coronavirus va intra in vigoare sambata in Austria, dupa ce a fost promulgata si publicata vineri in Monitorul Oficial din aceasta tara, informeaza AFP.

- Austria a devenit, vineri, prima țara din Europa care introduce vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 pentru adulți, dupa ce președintele Alexander Van der Bellen a semnat legea, transmite CNN.