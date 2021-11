Austria introduce de luni carantina totală pentru nevaccinați. "Situația e gravă" Austria introduce carantina pentru persoanele nevaccinate începând de luni, acestora fiindu-le permisa parasirea locuinției pentru a-și cumpara mâncare, a merge la farmacie, sa faca sport, sa se vaccineze sau pentru &"satisfacerea nevoilor religiase de baza&". Masura nu-i vizeaza pe copiii pâna la 12 ani. Cei care au vârsta peste pot merge însa la școala unde sunt testați.

Masura nu se aplica persoanelor nevaccinate care au trecut prin boala în ultimele 180 de zile.

&"Numarul de noi cazuri este mai mare decât oricând.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

