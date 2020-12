Constanta. Cod Galben. Ceata de s-o tai cu cutitul

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, la ora 01.30, o avertizare nowcasting tip Cod Galben, valabila pana dimineata, in judetul Constanta.Conform sursei citate se semnaleaza ceata, vorba romaneasca de s o tai cu cutitul, care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50… [citeste mai departe]