Stiri pe aceeasi tema

- Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul…

- Ministerul austriac de Interne a comunicat, la solicitarea postului Digi24, cerințele pentru acceptarea Romaniei in Schengen, cu precizarea ca se refera doar la transportul aerian. Dezbaterile privind eliminarea controalelor la frontierele terestre raman separate. Austria a stabilit trei condiții esențiale…

- Europarlamentarul Eugen Tomac este de parere ca „anunțul festivist al premierului Ciolacu”, privind ridicarea de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania, „trebuie privit cu multa rezerva”.El l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de lipsa de curaj. „Premierul este in campanie de comunicare,…

- Presa austriaca scrie ca autoritațile de la Viena au facut o oferta „interesanta” Romaniei și Bulgariei: „Air Schengen”, ceea ce ar insemna ca pasagerii din Romania și Bulgaria nu vor mai fi nevoiți sa treaca prin controlul pașapoartelor atunci cand zboara in interiorul UE.„Ministrul de interne Gerhard…

- Ministrul Austriac de Interne Gerhard Karner este gata sa accepte intrarea Romaniei in Spațiul Schengen in ceea ce privește aeroporturile, cu condiția ca Romania și Bulgaria sa accepte migranți din Siria și Afganistan și controale sporite la frontiera intre Bulgaria și Romania și intre Ungaria și Romania.…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a declarat marți, la Viena, ca extinderea Schengen este in prezent "de neconceput" pentru țara sa, afirmand ca nu are nimic de-a face cu Bulgaria și Romania, transmite agenția de presa bulgara bta. Oficialul austriac a mai spus ca "Spațiul Schengen trebuie reparat.…

- Austria a introdus controale la frontiera cu Cehia, cu scopul de a descuraja traficanti de migranti care vor sa schimbe itinerariul dupa ce Germania a decis sa-si consolideze supravegherea , relateaza News.ro. Aceasta masura a intrat an vigoare la miezul noptii de marti spre miercuri, a anuntat Ministerul…