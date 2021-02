Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz spune ca țara sa ia in calcul producția vaccinului rusesc Sputnik V sau a celui cel chinezesc impotriva COVID-19, daca acestea obtin autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters.

- Laboratorul AstraZeneca - acuzat in Europa de intarzieri in livrarea vaccinului sau impotriva covid-19 - s-a retras miercuri de la o reuniune organizata de catre Uniunea Europeana (UE), in contextul in care Bruxellesul a ”contestat” aprig justificariloe prezentate de laboratorul britanic, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen sunt "hotarati sa continue" strategia colectiva de achizitionare de vaccinuri de catre Uniunea Europeana, atacata recent in special in Germania, a anuntat vineri presedintia franceza,…