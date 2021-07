Austria: Fostul lider al extremei-drepte, judecat pentru corupţie, a pledat nevinovat Fostul lider al extremei-drepte din Austria, Heinz-Christian Strache, a pledat nevinovat marti la Viena, in prima zi a procesului sau pentru coruptie legat de rasunatorul scandal Ibizagate care a dus la caderea guvernului in primavara lui 2019, relateaza AFP.



La sosirea la tribunal, Strache a refuzat orice comentariu in fata numerosilor jurnalisti.



In urma cu doi ani, presedintele puternicului Partid al Libertatii (FPO) si vicecancelar si-a pierdut brusc pozitia.



Filmat cu camera ascunsa pe insula spaniola Ibiza, el a fost vazut in timp ce ii propunea contracte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

