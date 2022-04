Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu se poate lipsi ''pe termen scurt'' de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, potrivit AFP. Ministrul austriac al finantelor,…

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- ”Avand in vedere situatia schimbata, sunt deschis sa prioritizez fondurile disponibile”, a declarat Lindner pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ministrul care conduce partidul democratilor liberi (FDP), care este pro-business, a adaugat ca ceea ce este nevoie sunt ”investitii in infrastructura,…

- Liderii europeni au convenit la Bruxelles sa scada dependența energetica fața de Federația rusa. Acest lucru nu va fi facut insa peste noapte. O mana de ajutor primim de la Statele Unite.

- Statele Unite vor depune eforturi pentru a furniza 15 miliarde de metri cubi (mld. mc) de gaze naturale lichefiate (GNL) pe piețele Uniunii Europene in acest an, in timp ce Europa incearca sa se debaraseze de livrarile de gaze rusești, au spus vineri liderii SUA și UE, potrivit Reuters.

- Ministrul italian al Tranzitiei Ecologice, Roberto Cingolani, a propus miercuri Guvernului si Uniunii Europene sa se recurga la aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediului Coridorului de Sud, care leaga Marea Caspica de Europa, pentru a reduce puternica dependenta de Rusia, in contextul tensiunilor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, la Viena, unde s-a intalnit cu Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Austriei, ca este necesar ca Romaniei sa ii fie "recunoscut rolul esential pe care il avem in arhitectura de securitate a Uniunii Europene". "(...) ne mentinem obiectivul…

- In total, 22 de persoane sunt vizate de o ancheta pentru 'contrafacere, utilizare de documente false si escrocherie', a comunicat Ministerul federal de Interne, cu cateva saptamani inainte de preconizata introducere a vaccinarii obligatorii.In aprilie 2021 a fost creat un grup de ancheta pentru a lupta…