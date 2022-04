Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana discuta de urgenta despre noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea cadavrelor unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucha, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile raportate comise de fortele…

- Luxemburg a inghetat active rusesti in valoare de 2,5 miliarde de euro, dupa declanșarea conflictului din Ucraina, aderand astfel la sanctiunile pe care UE le-a impus Moscovei. Ministrul de Finante din Luxemburg, Yuriko Backes, a anuntat aceasta cifra intr-o sedinta cu usile inchise a Comisiei parlamentare…

- Franta este gata sa ofere o "protectie consulara" jurnalistei ruse care a protestat in direct impotriva razboiului declansat de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina, fie la ambasada, fie acordandu-i azil, a anuntat azi presedintele francez Emmanuel Macron, cerand Moscovei "claritate deplina" asupra…

- Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) intenționeaza sa inaspreasca regulile fiscale in 2023, dupa trei ani de injecții de miliarde de euro in economie, din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, au luat in calcul sa pompeze mai mulți bani daca va fi necesar, in contextul razboiului din…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca a declansat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena. Kievul cere astfel Rusiei sa explice in detaliu activitatile militare pe care le desfasoara in apropierea teritoriului Ucrainei. Rusia trebuie sa ofere explicații…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Nu este exclus ca în cazul unui esec al negocierilor cu Occidentul cu privire la garantiile de securitate pe care Rusia le-a cerut din partea SUA si NATO, Moscova sa instaleze baze militare în Cuba si Venezuela, a avertizat joi ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, relateaza…