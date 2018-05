Austria dorește reducerea indemnizațiilor pentru imigranți Guvernul de coaliție al Austriei a dezvaluit intențiile de a reduce indemnizațiile pentru imigranți, inclusiv pentru refugiați, intr-o mișcare ce are ca scop descurajarea noilor sosiri. Indemnizația de baza va fi limitata la 563 de Euro (2,611 RON) pe luna, aceasta crescand pana la suma pe care austriecii o primesc - 863 Euro (4,002 RON) - daca trec un test de limba germana, scrie BBC. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta extremei-drepte in guvernul din Austria, care a dat nastere unor temeri legate de cursul european al acestei tarii, a inceput sa ingrijoreze tot mai mult agentiile occidentale de spionaj.

- Romanii aflați in Austria se confrunta cu o situație fara precedent. Guvernul austriac de dreapta promoveaza un act normativ potrivit caruia va diminua drastic alocațiile pentru copiii familiilor de alte naționalitați care lucreaza in Austria. In aceasta situație sunt aproximativ 15.000 de familii…

- Suspendarea contribuțiilor la Pilonul 2 de pensii cu incepere de la 1 iulie are ca miza principala acoperirea promisiunilor electorale mincinoase ale PSD de acum, cu prețul sacrificarii pensiilor generației tinere. Viitorul tinerilor nu este negociabil in jocuri politice, iar reformarea sistemului public…

- Reprezentativa Finlandei a reusit a treia sa victorie consecutiva in Grupa B a Campionatului Mondial de hochei pe gheata din Danemarca, 7-0 cu Norvegia. Finlanda este liderul grupei dupa acest succes. Letonia a invins Coreea de Sud cu 5-0, in alta partida din Grupa B. In Grupa A, Cehia a intrecut Elvetia…

- Fetele care sunt inscrise la centrele de ingrijire de zi si in scolile primare din Austria nu ar mai trebui sa poarte val, conform unui proiect de lege pe care l-a anuntat miercuri guvernul de dreapta de la Viena, relateaza dpa. "Acoperirea cu un val a copiilor de varste mici nu ar trebui sa isi gaseasca…

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%, a indicat vineri Palatul Elysee, scrie agerpres.ro.

- Primele 1.000 de doze de imunglobulina au ajuns in Romania de la Crucea Rosie din Austria, urmand ca pana la sfarsitul acestei luni sa mai fie livrate 1.500 de doze. Ministerul Sanatatii da asigurari ca pana la jumatatea lunii mai va ajunge in tara si restul cantitatii de imunoglublina din partea…

- Rusia si Austria reafirma faptul ca nu exista nicio alternativa pentru Acordul de pace de la Minsk care ar putea functiona in rezolvarea crizei din Ucraina, a declarat presedintele Vladimir Putin, in urma unei discutii avute cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, relateaza site-ul agentiei Tass.