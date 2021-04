Discutiile de la Viena in dosarul nuclear iranian au inregistrat "progrese" in pofida persistentei unor "dezacorduri grave", au raportat sambata participantii, in timp ce AIEA a confirmat informatiile transmise de Teheran, referitoare la intentia de imbogatire a uraniului cu 60%, transmite AFP. Dialogul dintre reprezentantii Chinei, Frantei, Germaniei, Rusiei, Regatului Unit si Iranului isi propune sa stabileasca ce sanctiuni trebuie sa ridice Washingtonul si ce masuri trebuie sa adopte Teheranul pentru a reveni la respectarea deplina a acordului semnat in 2015. "Dupa discutii intense, (...) s-au…