Stiri pe aceeasi tema

- Austria considera ca Federația Rusa va fi mereu o țara importanta pentru Europa, iar o alta atitudine este nerealista, potrivit șefului diplomației austriece, Alexander Schallenberg, citat de Reuters.

- Schallenberg a luat apararea Raiffeisen Bank International, a doua cea mai mare banca a tarii, criticata pentru ca a continuat sa faca afaceri in Rusia dupa declanșarea invaziei in Ucraina, si a apreciat ca nu este rezonabil ca aceasta institutie bancara sa fie data drept singur exemplu in contextul…

- Rusia va continua intotdeauna sa fie importanta pentru Europa, a declarat miercuri ministrul de externe austriac, Alexander Schallenberg, remarcand ca a gandi altfel este iluzoriu, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia va continua intotdeauna sa fie importanta pentru Europa, considera ministrul de externe austriac, Alexander Schallenberg, in opinia caruia este o iluzie sa gandim altfel. Oficialul austriac pledeaza pentru aplicarea de sancțiuni Rusiei și afirma ca este nevoie de timp pentru a se vedea efectele…

- Rusia va continua intotdeauna sa fie importanta pentru Europa, a declarat miercuri, 22 martie, ministrul de externe austriac, Alexander Schallenberg, remarcand ca a gandi altfel este iluzoriu, transmite Reuters și Agerpres. Schallenberg a luat apararea Raiffeisen Bank International, a doua cea mai mare…

- Un numar de 67 de cazuri de botulism, legate de injectarea intragastrica a neurotoxinei botulinice (BoNT), au fost raportate in Europa de la sfarsitul lunii februarie si pana la 10 martie, dintre care 12 in Germania, cate unul in Austria si Elvetia si 53 in Turcia, potrivit datelor Centrului European…

- Premierul ungar Viktor Orban a indemnat marti Uniunea Europeana sa finanteze ridicarea de garduri la granite, relansand o idee considerata mult timp inadmisibila, inaintea unui summit al liderilor UE consacrat reducerii imigratiei ilegale, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Summitul celor 27 de lideri…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…