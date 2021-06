Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii aflati la guvernare in Austria intentioneaza sa accelereze procesul de deportare, in urma recentei ucideri a unei fete de 13 ani la Viena, caz in care suspecti sunt doi tineri afgani, transmite DPA. Cei doi suspecti, cu varste de 16 ani si 18 ani, au fost transferati miercuri…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat vineri ca vrea sa ofere tarilor din Balcani un milion de doze de vaccin impotriva COVID-19, dupa o conferinta cu oficiali din aceasta regiune, relateaza AFP. "Vom livra un milion de doze de vaccin din Austria catre Balcanii de Vest incepand din august si…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Portile de Fier II au depistat 22 de emigranți din Irak si Afganistan, dintre care 12 copii, care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni, pentru a intra ilegal in Romania din Serbia, scrie Agerpres . Acestia au fost reperati de politistii…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz este anchetat in legatura cu o posibila marturie falsa facuta in comisia parlamentara responsabila de investigarea scandalului Ibizagate, care a dus la caderea guvernului precedent de la Viena, informeaza Reuters.

- Pe fondul cresterii tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia, cancelarul austriac Sebastian Kurz a oferit sprijinul tarii sale ca gazda pentru o posibila intalnire intre liderii celor doua tari, relateaza sambata DPA.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anunțat marțea trecuta ca țara sa se afla in faza finala a negocierii cu Rusia pentru livrarea a 1 milion de doze cu vaccinul SputnikV. Livrarea ar putea avea loc in luna iunie. Nu o data, cancelarul austriac a declarat ca nu are niciun fel de tabu geopolitic in…