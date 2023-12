Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, a vorbit la Dc News despre situația Romaniei in Schengen."Eu nu cred ca austriecii fac asta impotriva Romaniei, ci au fost puși de ruși sa destabilizeze Europa. Trebuie sa-l felicit pe premierul Ciolacu, am auzit ca a ieșit…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, miercuri seara, ca s-a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria cu privire la extinderea spațiului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria.

- Ministerul de Interne a anunțat, miercuri seara, ca a ajuns la un acord politic cu ministerele din Austria și Bulgaria pentru extinderea spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria cu frontierele aeriene și maritime incepand cu martie 2024. Intrarea in spațiul Schengen s-ar face printr-o formula etapizata…

- Guvernul olandez a informat Parlamentul de la Haga ca sprijina intrarea Bulgariei in Schengen, a anuntat vineri ambasadoarea Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti, Willemijn van Haaften. Reamintim ca Olanda, alaturi de Austria, s-au opus in urma cu un an intarii Bulgariei in spatiul de libera circulatie,…

- La o intalnire cu omologii sai din Austria si Romania, ministrul de interne bulgar Kalin Stoianov a spus ca Bulgaria insista asupra aderarii complete la spatiul Schengen de circulatie fara frontiere, nu doar pentru calatoriile aeriene, a declarat marti biroul de presa al Ministerului de Interne. Cei…

- Video | Marcel Ciolacu se ia la tranta cu liderul AUR: Apare un politician care va umple Facebook ca vor veni afgani și vom avea bombe in BucureștiMarcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre condițiile Austriei pentru ca Romania sa intre macar aerian in Schengen. Premierul a raspuns altfel…

- E normal ca Austria sa aiba unele pretenții, avertizeaza premierul Romaniei, cand vorbește despre intenția Austriei in privința Romaniei pe tema Schengen. „Normal ca ma bucur (n. r.: privind anunțul Austriei pe tema Schengen). Am declanșat in acest moment negocieri. Romania era blocata. Primul…

- ​Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. ,,Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord…