Stiri pe aceeasi tema

- Prețul de piața al energiei electrice trebuie sa scada din nou și trebuie decuplat de gaz pentru a-l aduce mai aproape de costurile reale de producție, a cerut cancelarul austriac Karl Nehammer care a anunțat ca susține un plafon la nivelul Uniunii Europene pentru prețurile la energie electrica, potrivit…

- Cancelarul Austriei Karl Nehammer a cerut duminica Uniunii Europene „sa decupleze pretul energiei electrice de cel al gazelor”, pentru a scadea facturile la curent, transmite AFP. Cancelarul a afirmat ca subiectul va fi discutat la o reuniune de urgenta si ca „pretul electricitatii trebuie sa scada”,…

- Rusia a fost depașita de o alta țara europeana in rolul de principal furnizor de gaze naturale al Europei, relateaza Reuters . Norvegia este acum cel mai mare furnizor de gaze al Europei, potrivit datelor furnizate de Refinitiv Eikon, depașind țara condusa de președintele Vladimir Putin dupa ce aceasta…

- Consumul global de carbune este posibil sa se apropie in acest an de recordul absolut de opt miliarde de tone stabilit in anul 2013, pe masura ce economiile europene vor cauta sa faca economii la gazele naturale, a estimat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), informeaza Bloomberg, transmite…

- Seful fortelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, a respins duminica speculatiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ”nu este bine” sau ar putea fi asasinat, informeaza DPA. In timpul emisiunii Sunday Morning, de la postul de televiziune BBC One, amiralul Radakin a fost intrebat daca…

- ”Sarcina este clar colosala” numai in teritoriile eliberate, a recunoscut duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Elvetia spera ca Zelenski sa participe personal, insa acesta va participa prin videoconferinta. ”Trebuie sa eliberam 2.000 de sate si orase in estul si sudul Ucrainei”, a sublniat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus joi preluarea consortiului Sakhalin Energy Investment Co de catre o alta companie, decizie ce ar putea afecta aprovizionarea Japoniei cu gaze naturale lichefiate (GNL) si sa puna mai multa presiune pe pretul acestor gaze pe piata mondiala, relateaza agentiile…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a raspuns la intrebarea – care i-a fost adresata la un post TV – daca este de acord ca liderul de la Kremlin este vinovat pentru inflație. Ciolacu a spus ca „este si Putin unul dintre vinovati, dar avem si o vina interna in guvernarile anterioare”. De asemenea, Marcel…