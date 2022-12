Stiri pe aceeasi tema

Președintele partidului Forța Dreptei Ludovic Orban susține ca discursul șefei Parlamentului European a fost ca o mangaiere pe creștet, dar ca Romania are nevoie de sprijin real pentru Schengen. El crede ca Romania trebuie sa se decupleze de Bulgaria.

Liderul PPE, Manfred Webber, susține ca in viitorul Consiliu European, președintele Klaus Iohannis se va bucura de un sprijin uriaș, iar țarile Uniunii Europene il vor ajuta sa puna presiune asupra Austriei pentru a-și schimba poziția referitoare la aderarea Romaniei la spațiul Schengen.

Costul orar mediu al fortei de munca in UE era de 28,9 euro in 2020, iar cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca, exprimate in euro, se inregistrau in Bulgaria si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Jurnalistul Victor Ciutacu spune ca Romania a luat o mare țeapa crezand ca Olanda ii va susține aderarea la Schengen. Votul impotriva primit de țara noastra din partea Olandei a fost dat Bulgariei, susțin oficialii. Romania și Bulgaria candidau insa la pachet.

Romania funcționeaza, de la inceputul acestei luni, ca punct nodal pentru aprovizionarea cu gaze a Ungariei și, mai nou, a Ucrainei și Republicii Moldova, dupa ce, prin conexiunea cu Bulgaria primim gaze de la vecinul nostru din sud.

Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria.

Ungaria are un interes intemeiat in mentinerea parteneriatului strategic cu Romania, care este esential pentru evitarea recesiunii, pentru securitatea energetica si gestionarea valului migrator, a declarat marti ministrul ungar de externe Peter Szijjarto la o conferinta de presa la Budapesta dupa…

Politistii de frontiera si comisarii Garzii de Mediu au oprit intrarea in tara a 60 de tone de deseuri din aluminiu si electrocasnice second hand, care au fost trimise din Bulgaria, Ungaria si Polonia.