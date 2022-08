Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a cerut duminica Uniunii Europene “sa decupleze pretul energiei electrice de cel al gazelor”, pentru a scadea facturile la curent, transmite AFP. Seful guvernului de la Viena a afirmat ca subiectul va fi discutat la o reuniune de urgenta si ca “pretul electricitatii…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala „este in spatele Ucrainei” si ca armata ucraineana mai poate inca ‘recupera’ teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…

- Cehia preia vineri presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), ”in vremuri grele” in Europa, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra Ucranei. Aceasta presedintie, pe care Cehia o preia de la Franta si urmeaza sa o predea Suediei, ”nu este prevazuta cu vreme buna, ea este prevazuta cu vreme…

- Norvegia va trimite in UE mai multe gaze naturale, potrivit unui acord incheiat joi, 23 iunie. Anuntul vine in contextul in care aproape jumatate dintre statele membre se confrunta cu o reducere a livrarilor de gaze rusesti, informeaza Reuters. Frans Timmermans, vicepresedintele executiv pentru Pactul…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. La fel ca multe alte…

- Insistența Uniunii Europene de a introduce energia verde ar putea avea drept consecința neintenționata noi creșteri de prețuri și scaderea sprijinului pentru masurile care susțin ecologia, a declarat Michael Wirth, directorul executiv al gigantului petrolier american Chevron, citat de Reuters . „Acest…

- ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand de la 31 mai”, a anuntat intr-un comunicat, luni, GasTerra, subliniind ca a ”anticipat acest lucru si a cumparat dn alta parte”. Dupa lansarea invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, si impunerea unor sanctiuni occidentale Moscovei,…