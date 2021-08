Austria, Cehia şi Danemarca, poziţie comună: refugiaţii afgani trebuie să rămână în ţările vecine Ministrii de interne din Austria, Republica Ceha si Danemarca au estimat marti ca afganii care fug din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea trebuie sa ramana in tarile vecine Afganistanului, nu sa vina in Europa, transmite agentia EFE. Ei au cerut de asemenea ca UE sa sprijine respectiva regiune ''mai bine ca in 2015'', cand in blocul comunitar au sosit peste un milion de migranti, mai ales din cauza razboiului din Siria. Cei trei ministri au aparut impreuna la sosirea la reuniunea extraordinara a ministrilor europeni de interne, desfasurata la Bruxelles si dedicata implicatiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

