Stiri pe aceeasi tema

- Viena se opune in continuare extinderii Schengen, iar numarul mare de migranți reținuți in Austria arata „ca sistemul Schengen este nefuncțional”, a declarat cancelarul Karl Nehammer. Șeful Guvernului de la Viena a cerut „sprijin deplin pentru Bulgaria și Romania și masuri concrete din partea Comisiei…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- "Nu cred in aceste cai de boicot și in aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a raspuns Boloș, intrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Razvan Nicolescu, care a afirmat ca OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece compania…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: “Romania și-a insușit noile direcții ale Comisiei Europene referitoare la combaterea migrației ilegale” / Declarație politica decembrie 7, 2022 13:33 Comisia Europeana a prezentat Guvernului Planul de Acțiune pentru Balcanii de Vest, document care conține noile…

- In cursul zilei de miercuri, Comisia European (CE) a a lansat o serie de noi norme la nivelul UE, legate de ambalaje. Masurile au ca scop combaterea creșterii numarului de deșeuri, care este, chiar și in 2022, in creștere. Concret, Comisia Europeana iși propune ca intr-un viitor apropiat sa interzica…

- Republica Moldova intenționeaza sa introduca un nou sistem de urmarire a produselor de tutun, numit „Track and trace”. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament. Autorii afirma ca sistemul „Track and trace” este o prevedere a Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu…