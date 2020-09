Stiri pe aceeasi tema

- Poliția greaca a tras gaze lacrimogene pentru a dispersa sambata un grup de migranți care protesteaza pe insula Lesbos, la patru zile dupa ce incendiile violente au transformat in cenușa tabara de refugiați Moria, transmite Reuters. Tensiunea a izbucnit in timp ce sute de migranți care scandau „Libertate”…

- Imagini tulburatoare vin din insula greceasca Lesbos. Refugiații ramași pe drumuri dupa incendiul din tabara Moria mai ca s-au calcat in picioare pentru alimente. De doua nopți dorm pe unde apuca și mananca ce gasesc. Vor trece cateva zile pana cand autoritațile vor reuși sa obțina un teren suficient…

- UPDATE, 10 septembrie 2020 – Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care…

- Tabara de migranți Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata parțial, dupa ce un incendiu s-a declanșat in zorii zilei de miercuri, au anunțat autoritațile elene, conform The Guardian.Mii de oameni care locuiau in tabara supraaglomerata au fugit din calea flacarilor. Focul a distrus corturi…

