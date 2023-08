Stiri pe aceeasi tema

- Gerhard Karner, ministrul de Interne al Austriei, a declarat miercuri, 23 august, dupa intalnirea cu ministrul de Externe roman, ca Guvernul de la Viena este impotriva extinderii Spațiului Schengen.”Cu zece zile in urma, cand am avut tot aici o conferinta de presa, pozitia noastra este ca sistemul Schengen,…

- Austria iși menține poziția și nu este de acord cu aderarea Romaniei la Schengen, deși cancelarul de la Viena, Karl Nehammer, recunoaște ca Bulgaria a facut progrese in ceea ce privește migrația ilegala. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, care și-a exprimat sprijinul…

- O fetița de doar 6 ani a fost victima unui grav accident rutier produs in județul Dolj. Micuța a fost ranita, dupa ce o roata s-a desprins de la o alta mașina și a lovit-o. A fost chemat elicopterul SMURD. Fetița de 6 ani, ranita intr-un accident provocat de o mașina care a pierdut o roata. Victima,…

- Panica intr-un autocar din Viena, dupa ce acesta a fost cuprins de flacari. In acel moment, in autocar se aflau 60 persoane, cetateni moldoveni si romani, relateaza presa moldoveana. Focul a fost atat de puternic incat autocarul a ars complet in doar 10 minute. Din fericire, nimeni nu a fost ranit,…

- Guvernul de la Viena nu da inapoi și spune raspicat: nicio extindere a Schengen pe termen nedefinit. In același timp, reprezentanții Coaliției inca spera ca sub președinția spaniola a Consiliului UE ar putea avea loc accederea.

- Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, in emisiunea Culisele Statului Paralel, despre aderarea Romaniei la Schengen: „Austria a facut un joc mizerabil”. Intrebat de ce nu suntem in Schengen astazi și de ce OMV are toate facilitațile in Romania in condițiile in care Austria nu ne-a primit in spațiul…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Romania și Bulgaria in Schengen in cursul acestui an, potrivit unor surse citate de portalul european de știri Euractiv, specializat in politicile UE.Aderarea la spațiul Schengen se va face mai intai cu granițele aeriene din octombrie, urmate de eliminarea…

- Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, a cerut joi Uniunii Europene sa ia masuri impotriva Austriei, dupa ce guvernul de la Viena a introdus restricții de trafic pentru pasageri și marfuri pe autostrada Brenner, care face legatura intre cele doua țari, potrivit ANSA.