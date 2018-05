Austria: Beneficiile sociale vor fi reduse în cazul străinilor fără cunoştinţe medii de germană şi avansate de engleză Strainii cu cunostinte reduse de limba germana, precum si familiile mari care beneficiaza de asistenta sociala, sunt pe cale sa se confrunte cu reduceri ale ajutoarelor sociale, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar care este menit sa garanteze un venit minim de baza, va ramane la nivelul de 863 de euro. Totusi, strainii fara cunostinte medii de germana sau cunostinte avansata de engleza vor primi cu 300 de euro mai putin. Cele noua landuri din Austria au reguli diferite pentru familii. Unele platesc aceeasi suma pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

