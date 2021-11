Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.742 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…

- Autoritatile anunta, marti, ca exista un pat ATI liber la nivel national pentru pacientii cu coronavirus in stare grava. Acesta este in judetul Bihor. ”In data de 26 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.725 de paturi de ATI destinate pacientilor…

- Republica Moldova va incepe vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor de la varsta de 12 ani. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a dat unda verde pentru inceperea acestui proces. Autoritațile in medicina recomanda ca imunizarea sa fie facuta cu serul anti-COVID Pfizer.

- Guvernul britanic nu vrea, deocamdata, restricții. Și asta in ciuda celor aproape 50 de mii de infectari zilnice raportate saptamana aceasta. Autoritațile insista ca vaccinarea este soluția și vor sa accelereze campania de rapel cu doza a treia.

- Responsabilii sanitari din cele patru provincii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au recomandat luni vaccinarea anti-COVID-19 cu o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, tinand cont de impactul pandemiei asupra educatiei si…

- Autoritatile sanitare germane au avertizat miercuri ca al patrulea val al pandemiei in Germania ar putea capata o dezvoltare ”fulminanta” in luna octombrie daca nu va creste numarul persoanelor vaccinate, pana in prezent doua treimi din populatia germana fiind vaccinata anti-COVID-19 cel putin cu prima…

- Autoritatile mai multor tari europene vor ca in toamna si in iarna cursurile sa aiba loc fata in fata. De aceea, gradinitele si scolile primare din Germania vor primi 200 de milioane de euro de la stat ca sa cumpere purificatoare de aer mobile, iar toti profesorii si elevii din Austria se vor testa…

