Austria: Au intrat în vigoare restricțiile pentru români Au intrat in vigoare restricțiile pentru romanii care sosesc in Austria. Potrivit deciziei guvernului de la Viena, toate persoanele care vin din Romania fie intra in carantina 14 zile, fie fac dovada unui test COVID negativ, facut cu cel mult 4 zile inaintea calatoriei. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

