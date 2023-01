Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a evitat sa spuna daca il va invita pe Karl Nehammer la București, dupa ce cancelarul Austriei a afirmat ca așteapta invitația parții romane.Partidul Popular (OVP) al lui Nehammer si-a pierdut majoritatea absoluta dupa alegerile regionale din Austria Inferioara…

- Șeful diplomației romane a subliniat ca din acest moment este important sa fie continuate demersurile Romaniei pentru aderarea la Schengen și dialogul cu reprezentanții Austriei, care s-a opus accederii statului nostru la spațiul de libera circulație. „Vedem rezultatele alegerilor din Austria. Sigur,…

- Romania continua dialogul cu Austria pentru a obține susținerea Vienei pentru aderarea la zona Schengen, a afirmat ministrul de externe Bogdan Aurescu in primele declarații facute luni dupa alegerile reginale de duminica din Austria Inferioara. „Aceste rezultate sunt foarte clare, se poate trage ușor…

- La alegerile de duminica din Austria Inferioara, partidele traditionale, cel conservator OVP si cel al social-democratilor SPO, au suferit infrangeri istorice, in timp ce extrema dreapta a castigat teren, noteaza Euractiv. Cancelarul austriac Karl Nehammer a explicat ca rezultatul dezastruos obtinut…

- Chiar daca in continuare vremea este mai calda decat ar fi normal pentru luna Ianuarie, se pare ca iarna iși va intra, in perioada urmatoare, in drepturi. Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța ca vremea se va raci in Romania, așadar ninsorile iși vor face apariția in majoritatea zonelor țarii. „Cel…

- Oamenii din partidul cancelarului austriac, dar și responsabilii politici ai guvernului au recunoscut ca s-au impotrivit ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen din cauza unor interese politice. Practic, aceștia au luat aceasta decizie de frica rivalilor din Partidul Libertații, partid care ocupa…

- Cotidianul austriac Der Standard a publicat luni, 12 decembrie, o analiza in care arata ca „vetourile naționale au o tradiție in Uniunea Europeana”, iar „cat timp in UE exista domenii de politica in care este necesara unanimitatea, anumite state vor incerca ocazional sa-și impuna interesele prin aceasta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…